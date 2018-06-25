وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد عدد من المحطات الجارى تنفيذها، مطالب العاملين بالمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى في تنفيذ الأعمال.

وأشار وزير النقل وفق بيان صحفى إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، لافتا إلى أن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

وأضاف وزير النقل أن يجري تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية (المقاولون العرب، وأوراسكوم) ، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور (موقف العاشر)، ويشمل 5 محطات علوية هي «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور »، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.

ولفت عرفات أنه يجرى حاليا العمل فى ثلاث مشروعات بالخط الثالث وهي الجزءين الاول والثاني من المرحلة الرابعة بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـــــى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هى محطة النزهة .

وأكد وزير النقل أن هناك تقدما كبيرا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85٪ وأعمال التشطيبات بنسبة 72٪ وأعمال السكة بنسبة 55% منوها إلي أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018 .