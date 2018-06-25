وزير الزراعة يبحث مع وفد "أكساد" مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية

التقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي للمناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، والدكتور نصر العبيدي مدير الشئون المالية والادارية بالاكساد والدكتور أيمن الحمصى، مدير ادارة التخطيط والاقتصاد بالمركز العربى، لبحث مستقبل التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة في مصر، تخدم القطاع الزراعي، ضمن الخطة المشتركة للتعاون بين المركز العربي والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال الدكتور رفيق صالح مدير عام "أكساد"، في تصريحات صحفية الإثنين عقب لقاءه وزير الزراعة، إن الاجتماع بحث جهود المركز العربي لاعتماد 19 صنفا من القمح المقاوم للامراض والصدأ الاصفر والعمل على نشر هذه الأصناف في المنطقة العربية لزيادة انتاجية محصول القمح وتطوير منظومة الارشاد الزراعى العربى وإنشاء شبكات للمعلومات العربية لتبادل الخبرات العربية فى المراكز اليحثية بمختلف الدول، مشيرا إلى أنه تم تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاج أصناف تتحمل إرتفاع معدلات الملوحة والجفاف والامراض الناتجة عن الآثار السلبية لظاهرة تغيرات المناخ، ومشروعات حصاد الامطار والسيول في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف مدير "أكساد"، عن أنه تم استنباط 22 صنفا جديدا من المحاصيل الحقلية وخاصة الحبوب لتفوقها في الإنتاجية، وملاءمتها للظروف البيئية العربية سواء من ناحية التغيرات المناخية وتواجه خاطرها سواء من ناحية ارتفاع الحرارة والجفاف والملوحة والتوصل إلى أنواع جديدة من أصناف الأشجار المثمرة ونباتات المراعى المحتملة للجفاف والمقاومة للأمراض، موضحا أنه تم تزويد الدول العربية من هذه الأصناف المحسنة لتنمية الزراعة العربية لتحقيق الأمن الغذائى العربى.

وشدد مدير أكساد، على أن اللقاء تناول اهمية تنفيذ برامج تواجه مخاطر التغيرات المناخية، من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا المتقدمة فى استنباط أصناف مقاومة للجفاف من القمح، والشعير، والذرة، والمحاصيل البقولية، مشيرا إلى الأهمية العلمية القصوى لهذه الموضوعات فى الزراعة العربية التى يسيطر الجفاف على أغلب مناطقها.

وأشار صالح إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحد من الكثبان الرملية وتطوير تقنيات الاستفادة من الموارد المائية العربية وتطوير ادارتها من خلال تنفيذ مشروعات لحصاد الامطار والاستفادة من المصادر المائية عير التقليدية فى الرى الزراعة وتخفيض العجز المائي ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية بالمنطقة العربية.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب "أكساد" بالقاهرة، إن لقاء وزير الزراعة مع وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، تناول المشروعات التي تنفذها في منطقة الساحل الشمالي ومنها مشروعات حصاد الامطار لتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات البدوية فى محافظة مطروح مع تركيز خاص على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية و المساهمة فى رفع مخزون المياه على الأسر البدوية وكذلك المساهمة فى تحسين سهولة الوصول للمياه لاستخدامها فى اغراض الزراعة وتربية الحيوان على مستوى الأسر البدوية والتى من شانها زيادة دخل المربى أو المزارع بالإضافة إلى زيادة التوعية الصحية الخاصة بمياه الشرب من خلال حملات توعية صحية والتى تهدف الى تحسين ظروف الصحة العامة لدى المجتمع البدوى وخاصة الأطفال.

وأضاف "خليفة"، أنه يجرى حاليا تنفيذ برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية فى إطار مبادرة برنامج الجوار الأوروبى للزراعة والتنمية مع مصر، لحصاد مياه الامطار فى محافظة مطروح للتنمية المستدامة يستهدف تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للبدو في المنطقة، بتمويل تصل قيمته قيمته 22 مليون يورو، ضمن 5 مشروعات للتنمية المستدامة بالمنطقة، ويتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء والمركز العربى للمناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" لإعادة تأهيل 1000 من الآبار الرومانية.

وأوضح "خليفة"، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات لإعادة تأهيل الآبار الرومانية، فضلا عن إعادة تأهيل عدد من الوديان بمحافظة مطروح فى المنطقة الريفية الممتدة من فوكة شرقا إلى السلوم غربا، بحيث يتم إنشاء سدود وخزانات مياه بهذه الوديان لإعادة تأهيل التربة وحصاد كميات أكبر من مياه الأمطار لاستخدامها فى الزراعة تحت إشراف مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة.