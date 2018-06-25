وزير الخارجية البريطانى يتوجه إلى أفغانستان لمتابعة تطورات التسوية السياسية

لندن (أ ش أ)

توجه وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الإثنين إلى العاصمة الأفغانية كابول لدعم التطورات الإيجابية فى أفغانستان وعقد محادثات مع المسؤولين الأفغان.

وذكر بيان صادر من الخارجية البريطانية أن جونسون أكد أن بريطانيا ملتزمة تماما بالمساعدة فى بناء أفغانستان مستقرة وهادئة ومزدهرة، مرحبا بعزم حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق تسوية سياسية سلمية للصراع مع الطالبان، بما فى ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى الوقت المناسب.

كما سلط الضوء على الدعم القوى الذى تقدمه المملكة المتحدة لتعليم الفتيات فى أفغانستان من خلال مقابلة الفتيات الأفغانيات اللاتى يحصلن على التعليم الرياضى من خلال التمويل الذى تقدمه المملكة المتحدة.

والتقى وزير الخارجية البريطانى أيضا بالجنرال نيكلسون ، قائد قوات بعثة التدريب والمساعدة التابعة لحلف الناتو فى أفغانستان.

وقال جونسون "فى هذه اللحظة الهامة التى اكتسبت فيها الجهود التى تقودها أفغانستان نحو السلام والتسوية السياسية زخما كبيرا، كنت فخورا لرؤية كيف تدعم المملكة المتحدة الحكومة الأفغانية لتحقيق هذا الهدف."

وأضاف "فى اجتماعاتى مع الرئيس الأفغانى محمد أشرف غانى والرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله ، رحبت بعرضهما التاريخى للمحادثات غير المشروطة فى وقت سابق من هذا العام ، وجهودهما الأخيرة المصممة نحو عملية سياسية مع طالبان."

ودعا الوزير "جميع الدول التى لها نفوذ فى أفغانستان إلى استخدامها بصورة بناءة فى هذه اللحظة الحاسمة."