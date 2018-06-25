video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 08:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية البريطانى يتوجه إلى أفغانستان لمتابعة تطورات التسوية السياسية

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:17 م
وزير الخارجية البريطانى يتوجه إلى أفغانستان لمتابعة تطورات التسوية السياسية وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

توجه وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الإثنين إلى العاصمة الأفغانية كابول لدعم التطورات الإيجابية فى أفغانستان وعقد محادثات مع المسؤولين الأفغان.

وذكر بيان صادر من الخارجية البريطانية أن جونسون أكد أن بريطانيا ملتزمة تماما بالمساعدة فى بناء أفغانستان مستقرة وهادئة ومزدهرة، مرحبا بعزم حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق تسوية سياسية سلمية للصراع مع الطالبان، بما فى ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى الوقت المناسب.

كما سلط الضوء على الدعم القوى الذى تقدمه المملكة المتحدة لتعليم الفتيات فى أفغانستان من خلال مقابلة الفتيات الأفغانيات اللاتى يحصلن على التعليم الرياضى من خلال التمويل الذى تقدمه المملكة المتحدة.

والتقى وزير الخارجية البريطانى أيضا بالجنرال نيكلسون ، قائد قوات بعثة التدريب والمساعدة التابعة لحلف الناتو فى أفغانستان.

وقال جونسون "فى هذه اللحظة الهامة التى اكتسبت فيها الجهود التى تقودها أفغانستان نحو السلام والتسوية السياسية زخما كبيرا، كنت فخورا لرؤية كيف تدعم المملكة المتحدة الحكومة الأفغانية لتحقيق هذا الهدف."

وأضاف "فى اجتماعاتى مع الرئيس الأفغانى محمد أشرف غانى والرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله ، رحبت بعرضهما التاريخى للمحادثات غير المشروطة فى وقت سابق من هذا العام ، وجهودهما الأخيرة المصممة نحو عملية سياسية مع طالبان."

ودعا الوزير "جميع الدول التى لها نفوذ فى أفغانستان إلى استخدامها بصورة بناءة فى هذه اللحظة الحاسمة."

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تدشن قوة عسكرية مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات

صور.. مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على خطة توسيع مطار "هيثرو"

بريطانيا

افغانستان

اخبار بريطانيا

اخبار افغانستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة