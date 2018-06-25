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وزير التعليم العالى: إنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر قريبا - صور

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:01 ص
وزير التعليم العالى: إنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر قريبا - صور جانب من توقيع الاتفاقية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن توقيع اتفاقية التعاون مع وفد الجامعات البريطانية وجامعة ليفربول البريطانية التى شهدها رئيس الوزراء، اليوم الإثنينـ تأتى فى إطار التوسع للتعاون مع الجامعات الأجنبية، خاصة وأن جامعة ليفربول بها 9 حاصلين على جائزة نوبل.

وأعلن في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قرب إنشاء  فرع لجامعة ليفربول في مصر، بالإضافة لزيارات متبادلة خلال اليومين القادمين بين وفد من الجامعات البريطانية والجامعات المصرية .

من جانبها أبدت رئيسه جامعة ليفربول البريطانية ، سعادتها بالتعاون مع مصر.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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