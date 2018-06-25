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وزيرة البيئة تلتقى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:56 ص
وزيرة البيئة تلتقى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة وجود آليات مشتركة لتنفيذ المشروعات البيئية التنموية فى فترة وجيزة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كشركاء للتنمية، بما ينعكس على حياة المواطن بالتحسن، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى .

جاء ذلك خلال لقاء د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع رندة أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة، واستحداث آليات لدفع عمليات التنفيذ، وإزالة أى معوقات إلى جانب سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والبدء فى تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المشتركة بمنح مقدمة من مرفق البيئة العالمى فى مجالات حماية الطبيعة وبناء القدرات الوطنية تجاه الإتفاقيات البيئية الدولية.

كما تناول النقاش مشروعات تطوير المحميات الطبيعية، وسرعة استكمال البنية التحتية اللازمة، لدعم انشطة السياحة البيئية الجاذبة للاستثمارات، وإدماجها فى عمليات صون التنوع البيولوجى، ضمن حزمة المشروعات الجديدة المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الشهر القادم.

من جانبها، أشارت فؤاد إلى توجهات الحكومة نحو أن تتضمن المشروعات البيئية مكونات لجذب استثمارات القطاع الخاص ومشروعات ريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب وبناء قدراتهم فى العمل البيئى إلى جانب فكرة تعزيز التكنولوجيا وتطبيقها فى المجالات البيئية، حيث تم الاتفاق على عقد منتدى للابتكارات في مجال تكنولوجيا البيئة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب في عدد من المجالات كالمخلفات.

 

 


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