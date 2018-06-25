video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 11:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:01 م
وزارة الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2018-2019، وعددهم من 25 إلى 30 طالبة بالمعهد الفنى للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2017/2018م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى) بمصروفات دراسية بمبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عام دراسى تدفع على دفعتين القسط الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، والقسط الثانى مع بدء الترم الثانى، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .

 

 وذلك بشروط القبول الآتية :

القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازها الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية

ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا فى 1 / 10 /2018 م .

أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2017-2018م .

الأوراق المطلوبة للالتحاق :

طلب الالتحاق .

قيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول.

فيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض .

صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة .

عدد 8 صور حديثة 4× 6 .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر .

إيصال كهرباء حديث .

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من الأحد 1 / 7 / 2018م حتى الأحد 15 / 7 / 2018،  وفى حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع القسط الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمى أوقاف أونلاين (ar.awkafonline.com).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يكلف بإعداد مائة لقاء أسبوعيا للتوعية بالقضية السكانية

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

معهد التمريض

مستشفى الدعاة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة