وزارة الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2018-2019، وعددهم من 25 إلى 30 طالبة بالمعهد الفنى للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2017/2018م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى) بمصروفات دراسية بمبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عام دراسى تدفع على دفعتين القسط الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، والقسط الثانى مع بدء الترم الثانى، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .

وذلك بشروط القبول الآتية :

القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازها الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية

ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا فى 1 / 10 /2018 م .

أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2017-2018م .

الأوراق المطلوبة للالتحاق :

طلب الالتحاق .

قيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول.

فيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض .

صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة .

عدد 8 صور حديثة 4× 6 .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر .

إيصال كهرباء حديث .

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من الأحد 1 / 7 / 2018م حتى الأحد 15 / 7 / 2018، وفى حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع القسط الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمى أوقاف أونلاين (ar.awkafonline.com).