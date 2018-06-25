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هيئة نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة اليوم بحى وسط

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:00 ص
هيئة نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة اليوم بحى وسط سيارة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة سيتم تطبيقها اليوم فى حى وسط القاهرة، بالتزامن مع انتهاء عقد الشركة الأجنبية، مشيرا إلى أن حى وسط القاهرة يعد الحى العاشر الذى يطبق فيه المنظومة الجديدة.
 
وأضاف رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رفع جميع صناديق القمامة من شوارع الحى، وذلك بعد تقسيم الحى إلى مربعات لكل مربع المتعهد الخاص به، مؤكدا ان جمع القمامة سيعتمد على الجمع السكنى من الوحدات السكنية.
 
 
 وأوضح رئيس هيئة النظافة أنه تم تطبيق المنظومة حتى الآن بأحياء عابدين والموسكى والأزبكية وباب الشعرية وعين شمس ووسط القاهرة والوايلى والنزهة وطرة والمعادى.
 
 

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