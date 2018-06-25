هل ترنحت الآلة الإعلامية لداعش؟!».. دراسة جديدة لمرصد الأزهر

كتب لؤى على

«داعش» تفرَّد بترسانة إعلامية ضخمة ومنظمة نجحت فى استقطاب المقاتلين من الشرق والغرب على السواء

- استراتيجية داعش الإعلامية ركزت على الترويج لأفكاره وإقناع الناس بها والدفاع عن سمعته.. وعملت على خلق صورة ذات تأثير مزدوج قادرة على الجذب والإرهاب

- هل ما زالت الآلة الإعلامية الداعشية قادرة على التأثير مثلما كانت تفعل قبل سقوط التنظيم وفقدانه 98% من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى سوريا والعراق؟

- الحملات العسكرية المكثفة التى شنها التحالف الدولى كان لها نتائج إيجابية فى تقويض الآلة الإعلامية الداعشية والحد بشكل كبير من خطرها

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دراسة جديدة حملت عنوان "هل ترنحت الآلة الإعلامية لداعش"، جاء فيها: لماذا كل هذا الاهتمام بتنظيم داعش؟ وما الفائدة من كثرة الدراسات التى تتناول هذا التنظيم خاصة وأنه مُنِى بهزيمة فادحة فى سوريا والعراق أفقدته 98% من الأراضى التى كان يُسيطر عليها؟ وكيف نجح هذا التنظيم الإرهابى فى استقطاب الآلاف المقاتلين فى وقتٍ قياسي؟ ولماذا يبقى الخطر الداعشى رافضًا أن يزول رغم تكاتف الدول لقتاله والقضاء عليه؟ والأهم كيف أقنع داعش العالم بأنه دولة قائمة بذاتها متجاوزًا بهذا استراتيجية أقرانه من التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تعتمد على العمل فى الخفاء أكثر من العلن؟ وما دور الإعلام فى تنامى هذا التنظيم الأكثر وحشية على مدار التاريخ؟.

أسئلة كثيرة، عمل الباحثون بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على مدار شهور للإجابة عليها، ووثَّقت نتائج هذا العمل البحثى فى دراسة من جزئين، تضمنت حلًا لهذه الألغاز، وإجابة على تلك التساؤلات، واختير لها عنوان: «هل ترنحت الآلة الإعلامية لداعش؟!»، وجاء تركيز الدراسة على الآلة الإعلامية الداعشية لتكون مفتاحًا للوصول إلى إجابات الأسئلة التى طرحناها فى المقدمة من جانب، ومن جانب آخر لما تمثله هذه الآلة من أهمية ساهمت بشكل كبير فى انتشار التنظيم وتضاعف أعداد المنضمين إليه، ومن يقرأ كلمات زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى التى قال فيها: «إن الجهاد الإعلامى هو نصف الجهاد»، يُدرك أن داعش ركز منذ بداية ظهوره -وحتى يومنا هذا- على الإعلام، واتخذه طريقًا لتحقيق مآربه غير المشروعة، خاصة فى الفترة التى تلت سقوطه فى العراق وسوريا.

داعش والإعلام

فى البداية يجب التأكيد على أن تنظيم داعش محل الدراسة ليس إطارًا مؤسسيًا أو نظامَ حكم، إنما هو نموذج لظاهرة أيديولوجية واقعية كانت موجودة قبل قرون، هذه الظاهرة تمثلت فى «الخوارج»، وما تركوه من فكر منحرف ورثه الدواعش وأخواتهم، ولذلك لا يمكن الاحتفال بهزيمة هذا التنظيم قبل اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية.

ويُقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خلال هذه الدراسة قراءة تحليلية حول منظومة داعش الإعلامية التى مرت بمراحل مختلفة من القوة والضعف والتراجع، تسبب فيه فقدان التنظيم عددًا كبيرًا من موارده ومعظم الأراضى الواقعة تحت سيطرته حيث تم توجيه عدد من الضربات العسكرية له عامى 2016 و2017، وحتى تسطير هذه الدراسة، مما أدى إلى انخفاض تدريجى كبير، الأمر الذى أثّر على آلة داعش الإعلامية كمًا وكيفًا.

إن بداية العمل البحثى فى هذه الدراسة كان منصبًا على ضرورة معرفة العلاقة بين داعش والإعلام، ومدى تأثير الأخير فى إقناع الآلاف المقاتلين بالانضمام إلى هذا التنظيم الدموى، ونقصد بالإعلام -هنا- تلك الترسانة الإعلامية الضخمة والمنظمة التى فوجئ العالم بأن الدواعش يمتلكونها.

وجاء التركيز على هذه الجزئية الهامة؛ لأن داعش لم يشبه منذ ظهوره نظراؤه من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التى سبقته؛ بل أخذ منحىً آخرَ بداية من طرق القتل المتوحشة والاغتصاب والانتهاكات غير الآدمية، وصولًا إلى تفرده بترسانة إعلامية ضخمة ومنظمة نجحت فى استقطاب المقاتلين من الشرق والغرب على السواء، مما جعل هذا التنظيم الإرهابى الأولَ –على مدار التاريخ- الذى اتخذ من التسويق سلاحه الأقوى، ومن الإعلام السوداء والسجناء ذوى الرداء البرتقالى علامة تجارية معروفة تظهر فى المقاطع المصورة التى ينتجها التنظيم.

الجذب والإرهاب

ركزت استراتيجية داعش الإعلامية فى المقام الأول على الترويج لأفكاره وإقناع الناس بها والدفاع عن سمعته، إضافة إلى خلق صورة ذات تأثير مزدوج قادرة على الجذب والإرهاب فى الوقت ذاته، وقد وجدنا أن المستهدف الأول لـ«آلة داعش الإعلامية» هم الشباب، الذى يسعى التنظيم إلى استقطابه وضمِّه إلى صفوفه القتالية، بجانب جذب مزيد من الأتباع، أما المستهدف الثانى فهم عامة الجمهور ممن يهدف التنظيم إلى إثارة شعور واسع النطاق بالخوف وانعدام الأمن لديهم، فهذا دون شك يصب فى مصلحة الدواعش أيضًا.

ولطالما عملت الدعاية الإعلامية الداعشية على تحسين صورة التنظيم وتبرير جرائمه الوحشية، وتصويره على أنه حامل لواء الخلافة، فضلًا عن تأكيدها الدائم بأن التنظيم «دولة قائمة بذاتها»، تملك جهازًا إعلاميًا ضخمًا يعتمد عليه كأحد أقوى أسلحته، الأمر الذى دفع العديد من الخبراء المعنيين بالحركات الإرهابية لمناقشة قضية الدعاية الإعلامية لداعش منذ نشأته حتى إنهم أكدوا على أن التنظيم سوف يتبع أساليب جديدة ليستجمع قواه مرة أخرى بعد سقوطه فى العراق وأجزاء كبيرة فى سوريا.

إن داعش منذ ظهوره عام 2014، وإعلانه دولة الخلافة المزعومة، نجح من خلال استراتيجية إعلامية مدروسة فى الترويج لأفكاره، واستقطاب الآلاف المقاتلين، معتمدًا فى هذا على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة ومواكبة لأحدث التقنيات الإعلامية العالمية، إضافة إلى طباعته لعدد من المجلات، ونجاحه فى اختراق مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذها نافذة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمى هذه المواقع، والسؤال المهم هنا: هل ما زالت الآلة الإعلامية الداعشية قادرة على التأثير مثلما كانت تفعل قبل سقوط التنظيم وفقدانه 98% من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى سوريا والعراق؟ والإجابة بالتأكيد: لا؛ فقد ترنحت الشبكة الإعلامية الداعشية، وطرأت على المحتوى الذى تنشره عددًا من المتغيرات؛ والمؤشرات التالية تؤكد صحة ما ذهبنا إليه:

1 - انخفاض كبير فى حجم المحتوى الداعشى المنشور، إضافة إلى رداءة جودته - خاصة فى جودة الفيديوهات والصور.

2 - غلبة النغمة الدفاعية على الإصدارات الأخيرة.

3 - تأخر التنظيم فى إصدار البيانات التى يتبنى فيها مسؤوليته عن الهجمات التى يُنفذها.

4 - المبالغة فى الأسلوب وعدم الدقة فى عرض المعلومة، مثلما كان يحدث فى الماضى.

5 - سقطات فى الترجمة؛ خاصة فى الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية.

وكما تؤكد المؤشرات السابقة ترنح آلة داعش الإعلامية؛ فهى تؤكد أيضًا أن التنظيم مستمر فى توجيه دعوات الانضمام إليه، حتى لو جاء هذا الانضمام فى صورة مناصرة على المواقع الإلكترونية أو قيام بأعمال إرهابية فى محل إقامة تابعى التنظيم، وليس فى صورة هجرة فعلية إلى مناطق النزاع فى الشرق الأوسط.

نتائج الحملات العسكرية

ولا شك أن الحملات العسكرية المكثفة، التى شنها التحالف الدولى ضد التنظيم، كان لها نتائج إيجابية فى تقويض الآلة الإعلامية الداعشية، والحد بشكل كبير من خطرها، ونذكر من هذه النتائج ما يلي:

أولًا: فقدان داعش الأراضى التى كان يسيطر عليها فى سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى انخفاض التواجد الإعلامى للتنظيم، وتغير رسالته الترويجية وفقًا للمتغيرات التى طرأت فى المدن التى يسيطر عليها.

ثانيًا: مقتل العديد من قيادات داعش - إما فى هجمات مستهدفة أو فى قتال - التى شغلت مناصب رئيسة فى ترسانته الإعلامية؛ فقد أدت الهجمات التى شنتها قوات التحالف الدولى إلى مقتل كبار الشخصيات الإعلامية فى تنظيم داعش، وأكدت العديد من الدراسات أن القضاء على هذه الشخصيات كان ضربة قاسمة للترسانة الإعلامية الداعشية؛ كما أن التنظيم فشل حتى الآن فى العثور على شخصيات يمكن أن تحل محل تلك القيادات التى قُضى عليها، إضافة إلى صعوبة وصول شخصيات مؤهلة من الخارج بعد التشديدات الأمنية على الحدود السورية التركية، وهو الأمر الذى تقلصت معه وبشكل كبير أعداد الخبراء الإعلاميين المنضمين لداعش فى سوريا والعراق.

ومن أبرز قادة الإعلام فى تنظيم داعش، والذين نجح التحالف الدولى فى القضاء عليهم:

1 - «أبو محمد العدناني»، وكان يشغل منصب وزير الإعلام بتنظيم داعش فى العراق والشام، والمتحدث الرسمى باسم التنظيم، كما أسند إليه مسؤولية الإشراف على العمليات الأهم التى نفذها التنظيم خارج مناطق وجوده فى العراق وسوريا، لا سيما الهجمات الأخيرة فى تركيا وأوروبا، ووفقًا للبيانات الأمريكية؛ فإن «العدنانى» قُتل فى 30 أغسطس عام 2016، جراء هجمة جوية شنتها قوات التحالف الدولى، بأحد المعارك فى حلب.

2 - «وائل عادل حسن سلمان الفياض »، المعروف بـ«أبو محمد الفرقان»، وشغل منصب وزير الإعلام بتنظيم داعش فى العراق والشام، بعد مقتل «العدنانى»، كما أسندت إليه مسئولية إخراج المواد الدعائية، مثل عمليات الإعدام التى كان ينفذها التنظيم فى حق الأبرياء من ضحاياه، والتى كانت تنافس أفلام هوليوود فى جودتها، وقُتل فى 7 سبتمبر عام 2016، فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى قرب مدينة الرقة.

3 - «أحمد أبو سمرة»، ويعرف أيضًا باسم «أبو سليمان الشامى»، وهو فرنسى المولد وأمريكى النشأة؛ احتفظ بالجنسية الأمريكية والسورية، ودرس هندسة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة، وكان المسئول عن الأفلام الوثائقية وإخراج الفيديوهات، وكذلك المسئول عن نشاط تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغل دراساته فى مجال الهندسة لنشر أيديولوجية التنظيم.

وفى أوائل يناير من العام 2017، قُتل «أبوسمرة» فى سوريا، واعترفت وسائل الإعلام الداعشية بمقتله فى 5 أبريل عام 2017، ونشرت مجلة «رومية» خبر وفاته، وأفادت أنه قتل فى غارة جوية بسوريا.

الصعوبات المالية

وإضافة إلى ما سبق ذكره؛ فإن من النتائج الإيجابية التى حققتها الحملات العسكرية المكثفة التى شنها التحالف الدولى ضد التنظيم، وساهمت فى تقويض الآلة الإعلامية الداعشية، والحد بشكل كبير من خطرها:

ثالثًا: الصعوبات المالية التى أثرت أيضًا على الترسانة الإعلامية الداعشية، بعد استهداف المصادر الاقتصادية للتنظيم، ونخص منها بالذكر أماكن إنتاج وبيع المنتجات النفطية.

رابعًا: المكافحة الإلكترونية التى شنتها إدارات مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»؛ إضافة إلى هجمات القرصنة الإلكترونية لمواقع داعش والتى أدت إلى انخفاض استخدام التنظيم بشكل كبير لمواقع التواصل الاجتماعى، مما ساعد بشكل فعال فى ترنح الآلة الإعلامية للتنظيم؛ ففى أوائل العام 2016 أبلغت شركة «تويتر» عن تعليق 125 ألف حساب، معظمها تابع لداعش، وذلك خلال حملة شنتها الشركة بداية من النصف الثانى من العام 2015.

وعقب 6 أشهر من تعليق الحسابات المشار إليها سابقًا؛ علقت «تويتر» 235 ألف حساب آخر، ونستطيع أن نقول أن الشركة علقت فى الفترة ما بين يوليو 2015 ويوليو 2016، ما لا يقل عن 360 ألف حساب، وفى 20 يوليو من العام 2017، أعلن «يوتيوب» أنه بدأ استخدام تقنية «Jigsaw» التى تعمل ضد التطرف والعنف والمضايقات عبر الإنترنت، والهجمات ضد حرية التعبير وغير ذلك، وتسمى هذه التقنية بـ«طريقة إعادة التوجيه» حيث تقوم على توجيه أى شخص يبحث عن مقاطع فيديو ذات محتوى متطرف إلى مقاطع الفيديو التى تواجه المتطرفين ولديها رسالة مضادة؛ فعندما يبحث أحد الأشخاص على «يوتيوب» عن كلمات رئيسة معينة، يُوجه المستخدم إلى قائمة من مقاطع الفيديو التى تتضمن محتوى يعارض التطرف.

خامسًا: اضطرار الشخصيات الإعلامية الداعشية التى نجت من القتال إلى الفرار، والتخفى عن طريق تغيير أماكن تواجدها، أو اللجوء إلى الاختباء فى أماكن منعزلة تنعدم فيها وسائل الاتصال، وهو أمر يختلف عما كانوا يتمتعون به سابقًا عندما كانت تتوفر لديهم وسائل ووسائط عمل دائمة من أجهزة ومعدات حديثة، بالإضافة إلى مصورين يعملون فى مناطق الأحداث، وبالتالى لم يكونوا مجبرين على افتعال الصورة على الأرض بل كانوا يأخذون صورًا حية، كل هذا تسبب فى ضعف البنية التحتية للترسانة الإعلامية.

سادسًا: أدى ضعف دور الإعلام الداعشى، إلى انخفاض كمية ونوعية المنشورات التى يروجها التنظيم؛ فبحسب تقرير صادر عن المركز الدولى لدراسة التطرف والعنف السياسى فى العام 2017، للكاتب تشارلى وينتون؛ فإن تنظيم داعش أنتج فى سبتمبر 2017 ثلث ما أنتجه فى أغسطس 2015.

سابعًا: تركيز الرسائل الدعائية لتنظيم داعش على الخارج فى محاولةٍ لتخفيف الضغط على عناصره فى سوريا والعراق.