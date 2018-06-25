ننشر أسعار خامات السلع فى السوق المحلى المصرى ليوم الاثنين 25 يونيه 2018

نشر تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى تداولات السلع وخاماتها فى البورصات العالمية والسوق المحلى المصرى قائمة أسعار خامات السلع فى السوق المحلى المصرى ليوم الإثنين 25 يونيه 2018، وذلك طبقاً للشحن والتعبئة.
ذرة أرجنتينى / برازيلى 3880 جنيه / طن صب وصال
ذرة أمريكى 3780 جنيه / طن صب وصال
ذرة أوكرانى 3720 جنيه / طن صب وصال
صويا 47 8280 جنيه / طن صب وصال
صويا 46 8000 جنيه / طن صب وصال
صويا 44 7420 جنيه / طن صب وصال
بذرة صويا براجواى 7700 جنيه / طن صب وصال
بذرة صويا أوكرانى 7650 جنيه / طن صب وصال
دى دى جى إس أمريكى 6100 جنيه / طن معبأ وصال
داكوتا جولد – دى دى جى إس 7000 جنيه / طن معبأ وصال
صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14800 جنيه / طن معبأ وصال
أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 15000 جنيه / طن معبأ وصال
جلوتين مستورد 13000 جنيه / طن معبأ وصال
جلوتين محلى 12400 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 4150 جنيه / طن معبأ أرضه
كسب عباد روسى / أوكرانى 6000 جنيه / طن معبأ وصال
كسب عباد محلى -28 5000 جنيه / طن معبأ وصال
نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوكوز 6900 جنيه / طن صب أرضه
قمح 11.5 اوكرانى / روسى 3850 جنيه / طن صب أرضه
قمح 12.5 اوكرانى / روسى 3950 جنيه / طن صب أرضه
ردة محلى 3950 جنيه / طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 14900 جنيه / طن صب أرضه
زيت أولين RBD 12700 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة خام 12700 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة مكرر 16300 جنيه / طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 16400 جنيه / طن صب أرضه
سكر مكرر 7600 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9250 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10 : 12% 9000 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 8200 جنيه / طن معبأ أرضه
دقيق -24 4550 جنيه / طن معبأ أرضه
دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة