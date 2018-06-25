video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 12:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:49 م
نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه نقيب الفلاحين ووزير الري
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، حسين ابوصدام النقيب العام للفلاحين، ووفد من النقابة لمناقشة ترشيد استهلاك مياه الرى فى  القطاع الزراعى  لمواجهة العجز فى الاحتياجات المائية.

وقال "أبوصدام"، فى تصريحات صحفية الإثنين، إن  اللقاء تناول دور الفلاحين في التعاون مع الأجهزة الفنية بوزارة الرى للاستفادة من برامج تطوير الرى الحقلى للاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الحكومة للتوسع فى  المشروع وفقا للخطط المعتمدة من وزارة الري، مشيرا إلى أن الوزير أكد أهمية دور الفلاح المصرى  فى دعم خطط الدولة لترشيد استهلاك مياه الرى.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن  الاجتماع ركز علي أهمية دور الفلاحين المصريين في دعم خطة الدولة في تشجيع زراعة المحاصيل الاقل إستهلاكا للمياه، والحد من مخالفات زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، مشددا على أهمية الالتزام بالقرارات الحكومية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وسد العجز فى  تلبية الاحتياجات المائية.

وأوضح ابوصدام أنه  تم الاتفاق على  الاستفادة من حملات التوعية المائية لمواصلة حملاتها الارشادية بمختلف المحافظات للإستفادة من برامج ترشيد الاستهلاك للحد من التلوث وتقليل العجز المائى والتوسع فى زراعة محاصيل غبر تقليدية قليلة الاستهلاك لمياه الرى.

نقيب الفلاحين ووزير الري 1
نقيب الفلاحين ووزير الري 

نقيب الفلاحين ووزير الري 2
نقيب الفلاحين ووزير الري 

نقيب الفلاحين ووزير الري 3
نقيب الفلاحين ووزير الري 

نقيب الفلاحين ووزير الري
نقيب الفلاحين ووزير الرى
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: توفير التصرفات المائية لرى أراضى النصر والنوبارية

تعرف على خطة طوارئ وزارة الرى خلال موسم الصيف × 10 معلومات

الصحف المصرية: 6 تكليفات رئاسية فى أول اجتماع للحكومة.. طرح شقق "الحى السكنى" بالعاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. وزير الرى: التغيرات المناخية تهدد بهجرة 5 ملايين من سكان الدلتا

وزارة الرى

ترشيد استهلاك المياه

الفلاحين

المحاصيل الشرهة

القطاع الزراعى




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة