نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، حسين ابوصدام النقيب العام للفلاحين، ووفد من النقابة لمناقشة ترشيد استهلاك مياه الرى فى القطاع الزراعى لمواجهة العجز فى الاحتياجات المائية.

وقال "أبوصدام"، فى تصريحات صحفية الإثنين، إن اللقاء تناول دور الفلاحين في التعاون مع الأجهزة الفنية بوزارة الرى للاستفادة من برامج تطوير الرى الحقلى للاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الحكومة للتوسع فى المشروع وفقا للخطط المعتمدة من وزارة الري، مشيرا إلى أن الوزير أكد أهمية دور الفلاح المصرى فى دعم خطط الدولة لترشيد استهلاك مياه الرى.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الاجتماع ركز علي أهمية دور الفلاحين المصريين في دعم خطة الدولة في تشجيع زراعة المحاصيل الاقل إستهلاكا للمياه، والحد من مخالفات زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، مشددا على أهمية الالتزام بالقرارات الحكومية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وسد العجز فى تلبية الاحتياجات المائية.

وأوضح ابوصدام أنه تم الاتفاق على الاستفادة من حملات التوعية المائية لمواصلة حملاتها الارشادية بمختلف المحافظات للإستفادة من برامج ترشيد الاستهلاك للحد من التلوث وتقليل العجز المائى والتوسع فى زراعة محاصيل غبر تقليدية قليلة الاستهلاك لمياه الرى.