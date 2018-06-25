نقيب الصيادلة يلتقى وزير المالية لبحث مشاكل الصيدليات الاقتصادية

كتبت آية دعبس

التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، ووكيل النقابة الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور أحمد صلاح الدين هلال، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه منصب وزير الماليه وثقة القياده السياسية فيه.

وأوضح النقيب، فى بيان، أنه تم خلال اللقاء تقديم أربع ملفات تتعلق بالمشاكل المالية للصيادله، وهى: طلب النقابة بتشكيل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب العامة بين نقابة صيادلة مصر، ومصلحة الضرائب وذلك بعد زيادة الأعباء المالية على الصيدليات، بجانب طلب تشكيل لجنة وذلك لوضع اتفاق بشأن ضريبة القيمه المضافه.

وأشار إلى أنه تم مناقشة شكوى صيادلة الأمانة العامة للصحة النفسية من عدم تطبيق حافز 200 %عليهم، بجانب تقديم الشكوى الخاصه بالصيادلة العاملين بوزارة التعليم العالى بسبب قانون 14 لسنه 2014 و قانون 118 لسنه 2015.

وتم خلال اللقاء التحدث عن المشاكل المالية التي يعانى منها الصيادلة، فى وزارتى الصحة والتعليم العالى.

وأشادت نقابة صيادلة مصر، بحسن الاستقبال والاستماع الجيد من وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتفهمه للمشاكل التى يعانى منها الصيادلة، لافته إلى أن الوزير وعد بدراسة تلك المشاكل وسرعة البت فيها.