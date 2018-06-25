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الإثنين، 25 يونيو 2018 10:10 م
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نائب الرئيس الأمريكى يؤكد للعبادى التزام أمريكا بدعم العراق

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:49 م
نائب الرئيس الأمريكى يؤكد للعبادى التزام أمريكا بدعم العراق نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
بغداد (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، خلال اتصال، مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الاثنين، على التزام بلاده بدعم العراق.

وقال المكتب الإعلامى للعبادى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، موضحًا أنه تم خلال الاتصال التباحث فى سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين والأوضاع فى المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية.

وأضاف البيان، أن بنس أشاد باستمرار الحكومة العراقية فى ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابى والقضاء عليه، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعمها للعراق الذى حقق انتصارًا كبيرًا على تنظيم "داعش" وحرر أراضيه.

وأكد بنس على أن بلادنا مع عراق مستقل ومستقر ومزدهر وموحد وهو ما يسير عليه العراق حاليًا وندعمه، موضحًا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم العراق فى مرحلة البناء والإعمار، ونثمن جهود الحكومة العراقية فى إعادة النازحين والحفاظ على الأقليات وإعادتهم إلى مناطقهم.

من جهته، أوضح العبادى أن الحكومة العراقية والقوات المسلحة البطلة مستمرة بملاحقة الخلايا والجيوب الإرهابية للقضاء عليها، مشيرًا إلى أن أولويات العراق تتمثل بالحفاظ على الإنجازات المتحققة فى مجال الأمن والنهوض والإصلاح الاقتصادى والخدمات والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل وهذا ما نعمل عليه حاليًا مع أهمية تشكيل حكومة قوية تقدم الخدمات وما يطمح اليه المواطن.

 


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