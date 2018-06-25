ميدو يؤكد وفاة عبد الرحيم محمد مدرب الزمالك الأسبق إثر أزمة قلبية

كتب أحمد جودة

أعلن أحمد حسام ميدو عن وفاة عبد الرحيم محمد، مدرب الزمالك الأسبق، إثر أزمة قلبية، مضيفا "لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى إلى رحمة الله تعالى مدربى ومعلمى الكابتن الزمالكاوى الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد..نسألكم الفاتحة»، جاء ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.



تغريدة ميدو

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنباء عن وفاة نجم نادى الزمالك السابق، خلال متابعته القنوات التلفزيونية، مضيفا «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الكابتن عبدالرحيم محمد نجم الزمالك السابق، نتيجة أزمة قلبية أثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية على إحدى القنوات التليفزيونية».