موسيفينى وسلفاكير يصلان الخرطوم للمشاركة فى مفاوضات السلام بجنوب السودان

الخرطوم (أ ش أ)

وصل إلى الخرطوم اليوم الاثنين، كل من الرئيس الأوغندى يورى موسفينى ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للمشاركة فى جولة المفاوضات الرئيسية التى تضم زعيم المعارضة الجنوبى رياك مشار برعاية الرئيس السودانى عمر البشير، وذلك وفقاً لما أقرته قمة مجموعة (إيجاد) التى عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وستعقد جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الجمهورى بالخرطوم تتناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب سبل إحياء ودعم عملية السلام فى دولة جنوب السودان وتناقش المسائل المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية فى الجنوب بالإضافة للإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل اقتصاد جنوب السودان عبر التعاون الثنائى بين جمهوريتى السودان وجنوب السودان.

وكان رياك مشار قد وصل الخرطوم أمس الأحد واستقبله وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد الذى قال فى تصريح صحفى : "الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى سيحضر الاجتماعات ويشرف عليها الرئيس البشير وتمتد لأسبوعين على مستويات الوفود كما أن هناك مباحثات مباشرة بين الرئيس سلفاكير ورياك مشار".