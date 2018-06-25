video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 12:57 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:10 ص
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
 فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

الفجر 3:09   ص
 
الظهر 11:57 ص
 
العصر 3:33
 
المغرب 7:00
 
العشاء 8:33

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

الفجر 3:08 ص
 
الظهر 12:02
 
العصر 3:41
 
المغرب 7:08 م
 
العشاء 8:43 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

الفجر 3:02
 
الظهر 11:53 م
 
العصر 3:30 م
 
المغرب 58: 6 م
 
العشاء 8:31 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

الفجر 3:06 ص
 
الظهر 11:45
 
العصر 3:15 م
 
المغرب 6:43 م
 
العشاء 8:12 م
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 

الفجر 3:22 ص
 
الظهر 11:51 ص
 
العصر 3:13 م
 
المغرب 6:44 م
 
العشاء 8:09
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:

مكة

 

الفجر 4:07 ص
 
الظهر 12:23 م
 
العصر 3:43 م
 
المغرب 7:09 م
 
العشاء 8:29 م
 
 

المدينة المنورة

 

الفجر 3:57 ص
 
الظهر 12:23 م
 
العصر 3:44 م
 
المغرب 7:18 م
 
العشاء 8:39 م
 
 

الرياض

 

الفجر 3:28 ص
 
الظهر 11:55 ص
 
العصر 3:16 م
 
المغرب 7:50 م 
 
العشاء 8:12 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

الفجر 2:56
 
الظهر 11:42 م
 
العصر 3:16 م
 
المغرب 6:46
 
العشاء 8:16 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

الفجر 3:58 ص
 
الظهر 12:25 م
 
العصر 3:45 م
 
المغرب 7:15 م
 
العشاء 8:40 م
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

الفجر 3:22 ص
 
الظهر 12:30 م
 
العصر 4:15 م
 
المغرب 7:44 م 
 
العشاء 9:23
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

الفجر 3:05 ص
 
الظهر 11:50 ص
 
العصر 3:24 م
 
المغرب 6:51 م
 
العشاء 8:24 م
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موعد صلاة الفجر أول أيام عيد الأضحى 2017 بمحافظات الجمهورية

موعد صلاة المغرب يوم عرفة 2017 بمحافظات الجمهورية وعواصم الدول العربية

ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى 2017 فى محافظات ومدن الجمهورية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة