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مندوب سوريا بمجلس الأمن: لتعترف المنظمة الدولية بفشلها فى حماية السوريين.. فيديو

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:36 م
مندوب سوريا بمجلس الأمن: لتعترف المنظمة الدولية بفشلها فى حماية السوريين.. فيديو بشار الجعفرى المبعوث الدائم لدى الأمم المتحدة
كتب كريم كشك
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أكد بشار الجعفرى، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه يجب على المنظمة الدولية الاعتراف بفشلها فى حماية السوريين، وأنه يجب إدراج مفهوم المسئولية عن الحماية، ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، لكى نحقق سويًا التوافق حول الفكرة ومضمونها، وضوابط ومبادئ منع استغلالها لأهداف سياسية، تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم  المتحدة.

وأوضح الجعفرى، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا بمدينة نيويورك الأمريكية، قائلًا: "أما فى عدا ذلك سنكون أمام حالة مذرية من النفاق السياسى، والأخلاقى، الذى بدأ يأكل مصداقية هذه المنظمة الدولية، منذ العدوان على العراق وغزوها".

واستطرد الجعفرى، قائلًا: "سنكون أطرافا غير مؤهلة أصلًا، للدفاع عن حقوق الإنسان فى أى مكان من العالم، لأن هذه الدول تستغل ملفات إنسانية لتبرير تدخلاتها فى شئون الدول الأخرى، وشرعنة العدوان العسكرى على هذه الدول".

ورد المبعوث السورى الدائم لدى الأمم المتحدة، على بيانات ممثلى بعض الدول، حول ما يسمى بآلية الـ "IIIM"، قائلًا: " إن المسئوليات القانونية، والمبادئ الأخلاقية لا تتجزأ، وإلا ستصبح نفاقًا، وأيضًا، ما بنى على باطل فهو باطل وسيبقى باطلًا، وأذكركم أن هذه الآلية غير الشرعية قد نشأت بقرار غير توافقى للجمعية العامة، ونتيجة عملية وإجراءات غير قانونية شابه البطلان، وذلك بسبب تجاوز الجمعية العامة لولايتها وتعديها الصارخ على صلاحيات مجلس الأمن، وذلك استنادًا إلى نص المادة 12 من الميثاق، مؤكدًا أن الجمعية العامة أنشأت جهازًا شاذًا،  ومنحته صلاحيات جنائية، لا تملكه فى الأصل".


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الأمم المتحدة

بشار الجعفرى

الجمعية العامة للأمم المتحدة

مجلس الأمن

سوريا




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