مناقشة مشروعات تخرج شعبة صحافة بقسم الإعلام جامعة حلوان

شهد قسم الإعلام بجامعة حلوان اليوم الإثنين، مناقشة مشروعات تخرج شعبة صحافة، بحضور الدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام، ومجموعة من رؤساء التحرير، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وأحمد الباشا، رئيس تحرير روزاليوسف، محمود مُسَلَم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومجاهد خلف، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتورة نائلة عمارة، وتلتها كلمة الضيوف، ثم بدأت لجنة التحكيم مناقشة المشروعات وتقديم المُلاحظات للطُلّاب.

وألقت الدكتورة سُهير عبد السلام، عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان، كلمتها مُرَحِبة بالضيوف ومُشيدة بجهود الطُلّاب، وأعضاء هيئة التدريس بشعبة الصحافة.

وأعلنت الدكتورة نائلة عمارة حصول مجلة 1\8 مصر، على المركز الأول، ومجلة كعب داير، على المركز الثانى.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة سحر فاروق، الأستاذة بقسم الإعلام فوز مشروع 1\8 مصر، بأفضل فكرة وأفضل حوار، وأفضل مقال للطالب أحمد مُراد، ومشروع مجلة كعب داير، ونهاوند، بأفضل غلاف، وموقع الحارة بأفضل فيتشر، وفاز كل من مشروعي 1\8 مصر، ونهاوند، بأفضل إنفوجراف، وفاز مشروع نهاوند بأفضل عرض، وفاز الطالب محمود أحمد محمد، بأفضل صحفي.