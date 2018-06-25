video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

"مكافحة المخدرات" تضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 280 كيلو بانجو فى الشرقية

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:07 م
"مكافحة المخدرات" تضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 280 كيلو بانجو فى الشرقية المتهمان عقب القبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات
كتب دينا الحسينى
إضافة تعليق

نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة.

 

وأسفرت جهود القطاع  بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وقطاع الأمن العام عن ضبط  كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 140 كيلو جراما.

IMG_٢٠١٨٠٦٢٥_١٣٤٨٥١
أحد المتهمين وبحوزته المضبوطات

 

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط سائق  لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما عدد 30 لفافة لنبات البانجو المخدر، وزنت 75 كيلو، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى .

 

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط  عاطل  لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزته 25 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 65 كيلو جراما، هاتف محمول، مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 22 ألف قضية سرقة تيار كهربائى وتنفذ 829 حكم حبس

مكافحه المخدرات

الامن العام

نبات البانجو

تجار مخدرات




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة