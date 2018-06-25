"مكافحة المخدرات" تضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 280 كيلو بانجو فى الشرقية

كتب دينا الحسينى

نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود القطاع بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وقطاع الأمن العام عن ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 140 كيلو جراما.



أحد المتهمين وبحوزته المضبوطات أحد المتهمين وبحوزته المضبوطات

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط سائق لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما عدد 30 لفافة لنبات البانجو المخدر، وزنت 75 كيلو، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى .

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزته 25 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 65 كيلو جراما، هاتف محمول، مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.