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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:25 م
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مقتل 7 مسلحين وضابط شرطة فى اشتباكات بجنوب أفغانستان

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:27 م
مقتل 7 مسلحين وضابط شرطة فى اشتباكات بجنوب أفغانستان القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسؤول أفغانى، اليوم الاثنين، أن ضابط شرطة و7 مسلحين من حركة طالبان قتلوا فى حوادث عنف متفرقة وقعت فى إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن مسلحين اقتحموا نقاط تفتيش فى منطقة شاه والى كوت مساء أمس الأحد، وأضاف المتحدث، أن ضابط شرطة و7 مسلحين من طالبان قتلوا، بينما أصيب 3 رجال من الشرطة و5 مسلحين جراء الاشتباكات.

وأفاد تقرير، نقلته باجفاك، بأن ست سيدات أصبن بعدما أطلقت طالبان قذيفة هاون فى منطقة أرجنداب فى قندهار أمس الأحد، ولم تعلق طالبان حتى الآن على ارتكاب أى من هذه الأفعال.

 


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