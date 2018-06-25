مقتل الإرهابى محمد دنقو أحد قيادات الإرهاب بدرنة فى مواجهات مع الجيش الليبى

كتب : أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء الليبية مقتل الإرهابى محمد دنقو أحد أبرز أعضاء مجلس شورى درنة خلال آخر معارك القوات المسلحة الليبية مع الجماعات الإرهابية فى وسط مدينة درنة.

ونشرت الجماعات الإرهابية فى الفترة الأخيرة مقطع فيديو يظهر خلاله الإرهابى ومسؤول غرفة عمليات ثوار درنة والمكلف من قبل مجلس شورى مجاهدى درنة محمد مراجع الحاج الشهير بـ "محمد دنقو" والمكني بـ "أبو منذر" أثناء تلقيه العلاج الطبيعى فى أحد مستشفيات مدينة درنة المستشفى القديم.

وخلال مقطع الفيديو، يظهر الإرهابى أبو منذر أثناء تواجده فى غرفة العلاج الطبيعي المخصصة للمصابين وهو يمر عبر ممر يسير فيه بصعوبة نتيجة الإصابة التي تعرض لها على بمنطقة الحوض والتى أدت إلى إصابته بالشلل المؤقت، وتظهر أيضا حالته الصحية السيئة.

وكان أبو منذر قد تعرض إلي حادث سير مروع أثناء عودته من محاور القتال مع القوات المسلحة الليبية ليلاً عبر إحدى الطرق في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة مطلع يناير الماضى وهو ما أدى إلى إصابته بـ "كسور على مستوى الحوض والأرجل".