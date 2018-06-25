مفوضية كردستان تمدد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية حتى الأربعاء المقبل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء فى إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تمديدها لفترة تسجيل التحالفات الانتخابية لخوض انتخابات الإقليم حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المفوضية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "نعلن لجميع الجهات المعنية والكيانات السياسية عن تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية"، مضيفة أنه تم تحديد يوم 27 من يونيو الجارى آخر موعد لتسجيل التحالفات الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء فى إقليم كردستان، أعلنت الأربعاء الماضي، تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لخوض انتخابات إقليم كردستان إلى 25 من يونيو الجارى؛ لفسح المجال أمام الأحزاب السياسية لتشكيل تحالفات انتخابية.