مطار القاهرة يشهد انطلاق 214 رحلة دولية وداخلية على متنها أكثر من 21 ألف راكب

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى الأحد انطلاق 214 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 21 ألف و673 راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 115 رحلة دولية وداخلية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي ليوم الأحد انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.