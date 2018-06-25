مضيفة طيران تتهم راكبا من بلاروسيا بالتحرش بها على الطائرة القادمة من أوكرانيا

كتب محمد إبراهيم

اتهمت مضيفة طيران مصرية راكب من بلاروسيا بالتحرش على متن الطائرة القادمة من مدينة كييف باوكرانيا وتحرر مضر بالواقعة .

بداية الواقعة عقب تلقى استدعاء برج مراقبة مطار شرم الشيخ لرجال الشرطة بالمطار بسبب حالة تحرش على متن الطائرة الرحلة "5301 القادمة من كيف، حيث تحرش أحد الركاب من بلاروسيا "thar sukhanau" بإحدى المضيفات "أ.م" 28 سنة عن طريق جذبها والإمساك بها على متن الطائرة.

وأضافت المضيفة، أن الراكب كرر أكثر من مرة الإمساك بها وحاولت احتواء الموقف، وعقب وصول الطائرة إلى مطار شرم الشيخ رفضت اعتذاره، فضلا عن محاولة زوجته تقديم مبلغ مالى للتنازل والاعتذار عن التصرف، وهو ما رفضته مضيفة طاقم الطائرة، وأصرت على تحرير المحضر بالواقعة .