مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع شركة الخطوط الروسية Aeroflot Airlines

كتب محمود عبد الغنى

صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن الشركة وقعت إتفاقية لخدمة ومناولة بضائع شركة طيران الخطوط الجوية الروسية Aeroflot Airlines من خلال مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوى بالقاهرة، وذلك حرصًا على دعم الاقتصاد القومى من خلال فتح أسواق جديدة لغزو الأسواق الخارجية وجلب عملة صعبة للبلاد.

ويذكر أن شركة Aeroflot Airlines تقوم بتسيير 4 رحلات إسبوعية من مطار القاهرة إلى موسكو، وقد أبدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى كامل استعدادها لتقديم خدمة متكاملة لصالح شركة Aeroflot على أن يكون ذلك تمهيدا لبدء اتفاقيات شراكة تجارية مستقبلية بين الشركتين.