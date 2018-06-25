video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 02:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع شركة الخطوط الروسية Aeroflot Airlines

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:14 م
مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع شركة الخطوط الروسية Aeroflot Airlines الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن الشركة وقعت إتفاقية لخدمة ومناولة بضائع شركة طيران الخطوط الجوية الروسية Aeroflot Airlines  من خلال مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوى بالقاهرة، وذلك حرصًا على دعم الاقتصاد القومى من خلال فتح أسواق جديدة لغزو الأسواق الخارجية وجلب عملة صعبة للبلاد. 
 
ويذكر أن شركة  Aeroflot Airlines تقوم بتسيير 4 رحلات إسبوعية من مطار القاهرة إلى موسكو، وقد أبدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى كامل استعدادها لتقديم خدمة متكاملة لصالح شركة Aeroflot على أن يكون ذلك تمهيدا لبدء اتفاقيات شراكة تجارية مستقبلية بين الشركتين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 102 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 15 ألف راكب

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة