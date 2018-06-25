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مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:27 ص
مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام فيتنام -أرشيفية
رويترز
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قالت هيئة إدارة الكوارث فى فيتنام، اليوم الاثنين، إن سيولا وانهيارات أرضية وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفقد 12 آخرين في شمال البلاد منذ يوم السبت.

وأضافت الهيئة في بيان أن أغلب الضحايا من إقليمى لاى تشاو وها جيانج الجبليين حيث تسببت السيول والانهيارات الأرضية أيضا فى إصابة خمسة أشخاص.

وقال فو فان لوات وهو مسؤول في إدارة الكوارث في لاي تشاو "انحسرت الأمطار في إقليم لاي تشاو لكننا نخشى من ارتفاع عدد القتلى لأن فرصة العثور على المفقودين أحياء ضئيلة".

كما ذكر البيان أن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في أضرار تقدر قيمتها بما يزيد عن 76 مليار دونج (3.32 مليون دولار) في المنازل والطرق والمحاصيل فى المنطقة.

وفيتنام معرضة للكوارث الطبيعية إذ تقتل الفيضانات والأعاصير مئات الأشخاص كل عام. وتظهر بيانات حكومية أن الكوارث الطبيعية قتلت 389 شخصا وأصابت 668 فى البلاد العام الماضى.


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