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مصرع عامل وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:07 ص
مصرع عامل وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر حادث تصادم - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه وفاة عامل وإصابة 4 من مستقلى السيارة وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أخميم المركزى وسوهاج الجامعى.
 
كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى ومصابين.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاعدها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث أنه أثناء سير السيارة رقم 21298 ملاكى الأقصر قيادة أحمد بكرى عبد الماجد محمد 21 سنة طالب ويقيم أرمنت الأقصر إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلابها بجانب الطريق.
 
نتج عن الحادث وفاة بكرى عبد الماجد محمد علي 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية والد قائد السيارة وإصابة قائد السيارة والدته مبروكة متولي إبراهيم 40 سنة ربة منزل ومنه بكرى عبد الماجد 12 سنة طالبة وجومانه بكرى عبد الماجد 10 سنوات ويقيمون بذات الناحية من مستقلى السيارة " بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ".
 
تم نقل الجثة والمصابه الثانية لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال المركز بتاريخه وجار العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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