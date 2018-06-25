مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر وقوع حادث تصادم بطريق الخطاطبة اليافطة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الخطاطبة اليافطة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة "م ع م" سائق، ودراجة نارية قيادة "ع ق ع" سائق وقع الحادث نتيجة اختلال أداة القيادة بيد قائد الدراجة وسقوطها أمام السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع مرافقة قائد الدراجة النارية "س ف أ" ربة منزل، متأثرة بإصابتها بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات العام وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليها.

وبسؤال قائدا المركبتين وزوج المتوفاة "خ أ ى" فلاح أوروا بمضمون ما جاء ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبلت مستشفى الباجور العام "ع ع م" نجار موبيليا، مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم". وبالانتقال والفحص وسؤاله أفاد بتناوله مادة سامة لمروره بضائقه مالية ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .