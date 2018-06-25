video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 11:14 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالمنوفية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:36 ص
مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالمنوفية جثة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر وقوع حادث تصادم بطريق الخطاطبة اليافطة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الخطاطبة اليافطة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة "م ع م" سائق، ودراجة نارية قيادة "ع ق ع" سائق وقع الحادث نتيجة اختلال أداة القيادة بيد قائد الدراجة وسقوطها أمام السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع مرافقة قائد الدراجة النارية "س ف أ" ربة منزل، متأثرة بإصابتها بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات العام وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليها.

وبسؤال قائدا المركبتين وزوج المتوفاة "خ أ ى" فلاح أوروا بمضمون ما جاء ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبلت مستشفى الباجور العام "ع ع م" نجار موبيليا، مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم". وبالانتقال والفحص وسؤاله أفاد بتناوله مادة سامة لمروره بضائقه مالية ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع موظف بلدغة ثعبان فى المنوفية

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

اخبار مصر

حادث تصادم

السادات

الخطاطبة

المنوفية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة