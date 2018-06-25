مصدر أمنى عراقي: إصابة 4 عناصر من الشرطة فى تفجير شرقى تكريت

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أفاد مصدر أمنى عرافى فى محافظة صلاح الدين بإصابة أربعة عناصر من الشرطة فى تفجير شرقى تكريت.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب حقل علاس شرقى تكريت، انفجرت لدى مرور دورية للشرطة، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتعرض بين فترة وأخرى إلى عمليات استهداف بعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة فى مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوفها.