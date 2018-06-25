مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

واصل المستوطنون صباح اليوم الاثنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان أن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة، مرورا من أمام الجامع القبلى والساحة الأمامية للمصلى المروانى، قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فى المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

على جانب آخر شرعت آليات وطواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم /الاثنين، بتجريف وهدم عدد من المشاتل والمنشآت الزراعية على الشارع الرئيسى فى بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، ومنعت المواطنين من التوجه إلى مساجد البلدة لأداء صلاة الفجر.

يذكر أن الاحتلال استولى منذ عام 1967 على معظم أراضى البلدة لصالح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وشق طرق تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ فى الوقت الذى تم فيه إخراج البلدة عن مركز مدينة القدس بجدار الضم والتوسع العنصري، ووضع بوابة حديدية على مدخل البلدة للتحكم بدخول وخروج السكان.

من جهة ثانية، أوقفت قوات الاحتلال مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.