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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:07 م
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مساعد الوزير لقطاع السجون يتفقد نزلاء أبو زعبل ويتابع حالتهم الصحية والتعليمية

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:19 م
مساعد الوزير لقطاع السجون يتفقد نزلاء أبو زعبل ويتابع حالتهم الصحية والتعليمية جولة مساعد الوزير لقطاع السجون بأبو زعبل
كتبت : دينا الحسيني
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تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء أشرف عز العرب، مدير المباحث، الأحوال المعيشية، لنزلاء سجون أبى زعبل، كما قام اللواء شحاتة بالمرور على ليمان أبى زعبل1، لمتابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، حيث تابع دروس محو الأمية وكذا الدرس الدينى الأسبوعى، ومعرض الهوايات من إنتاج النزلاء وممارسة النزلاء للأنشطة الرياضية، وتفقد الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المتبعة.

كما تفقد مدير مصلحة السجون، عنابر الإعاشة، والمطبخ والمخبز والكافيتيريا والمكتبة ، وكذلك مرافق السجن ووحدة الدفاع المدنى ومستشفى الليمان، مشدداً على أهمية تقديم مستوى مميز للخدمات الصحية المقدمة للنزلاء، وفى نهاية الجولة تم عقد اجتماع مع الضباط والأفراد والمجندين بالسجن والتقى بقوات تأمين السجن واطلع على خطة التأمين، مؤكداً على أهمية رفع الكفاءة التدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين .

يأتى ذلك فى إطار مواصلة دعم السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة فى أحد محورها إلى إعلاء قيم حقوق الانسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لدمجهم بالمجتمع عقب إنتهاء العقوبة، وفى إطار متابعة القيادات الأمنية لتنفيذ خطة الوزارة فى هذا السياق.

السجون
جولة سجن أبو زعبل
 

جولة سجن أبو زعبل

جولة سجن أبو زعبل
 
جوله ابو زعبل
جولة أبو زعبل

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