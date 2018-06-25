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مسئول تأديب "الصيادلة": طلب الأدوية بالدليفرى مجرم وفقا لقانون مزاولة المهنة

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:38 م
مسئول تأديب "الصيادلة": طلب الأدوية بالدليفرى مجرم وفقا لقانون مزاولة المهنة الإعلامية شريهان أبو الحسن
كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله
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أكد الدكتور محمد رمضان، مسؤول التأديب والخدمات بنقابة الصيادلة، أن قضية طلب الأدوية بالدليفرى، مجرم من قبل نقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن قانون مزاولة المهنة يجرم هذا الفعل.

 

وقال رمضان، فى مداخلة مع برنامج ست الحسن والمذاع على قناة "ON E"، أن وزارات الصحة فى دول أوروبا، لها سياسات خاصة وواضحة، بمنع الصيدلى من صرف أى علاج بدون وصفة طبية، مشددا على أن وزارة الصحة فى مصر ليس لديها سياسة واضحة فيما يخص نفس القضية.

 

وعن استخدام السرنجات الطبية أكثر من مرة، قال رمضان: "للأسف بتحصل، لكن المفترض أن كل الصيدليات متعاقدة مع وزارة الصحة، لجمع كل ما يتعلق بالوضع الطبى للإنسان من سرنجات وشاش تغيير الجروح، ووضعها فى أكياس معقمة، لحين أخذها للمحرقة الطبية والتخلص منها".

 

وتابع مسؤول التأديب والخدمات بنقابة الصيادلة: "الحقن ذاتية التدمير موجودة فى السوق المصرى من خمس سنوات و تكلفتها 6 جنيهات تقريبا، السوق المصرى يستهلك حجم كبير من السرنجات، وسوق السرنجات فى مصر لم يغط نفسه حتى الآن".


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