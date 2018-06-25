مرشحان على مقعد نقيب المرشدين السياحيين فى أول أيام فتح الباب

كتبت آية دعبس

قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن فتح باب الترشح بانتخابات النقابة فى أول أيامه، ترشح 2 من الأعضاء على مقعد النقيب العام، وهم: حسن النحلة النقيب العام السابق وحصل على رقم 2، ورامى سمير فرج وحصل على رقم 1 فى كشوف المرشحين.

وأوضح العتمة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ترشح أيضا لعضوية 8 مقاعد بمجلس النقابة العامة 10 أعضاء، لافتا إلى أن مجلس النقابة السابق لم يترشح مجددا سوى نجوى جاد، والنقيب حسن النحلة، لافتا إلى أن فتح باب الترشح سيستمر حتى يوم الخميس 28 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

وحددت النقابة 17 مقرا على مستوى الجمهورية، للتصويت بالانتخابات، موزعين على مستوى المحافظات الموجود بها نقابات فرعية، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.