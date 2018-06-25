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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:55 م
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مدير مرور القاهرة: تدعيم اﻹدارة بـ16 ونش لرفع سيارات الانتظار الخاطئ بالطرق

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:36 م
مدير مرور القاهرة: تدعيم اﻹدارة بـ16 ونش لرفع سيارات الانتظار الخاطئ بالطرق ونش مرور- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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قال اللواء علاء متولى مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إنه يتم متابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل من خلال غرفة العمليات وتكثيف انتشار القوات بالطرق والميادين فى إطار تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

وأضاف مدير إدارة مرور القاهرة أنه أثناء إجراء حملات التوعية بميدان حدائق القبة، أنه يجب االتزام بالسرعات المقررة بالطرق والتى تصل الى 60 كم/س، مضيفا أن اﻹدارة دعمت بونش عملاق يصل حمولته لـ 30 طنا، باﻹضافة إلى تدعيم اﻹدارة بـ16 ونش لمنع الانتظار الخاطئ بالطرق.
 
كانت مديرية أمن القاهرة والمرور نظموا حملات توعية ﻹلزام السائقين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية بالطرق والميادين.
 
 

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