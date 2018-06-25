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مدير المرور: منع الأتوبيسات من التوقف بمطالع ومنازل الكبارى لمواجهة الزحام

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:36 م
مدير المرور: منع الأتوبيسات من التوقف بمطالع ومنازل الكبارى لمواجهة الزحام اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد
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قال اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور القاهرة، إنه تم تخصيص رقم 136 كخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو شكاوى تعيق حركة المرور بالطرق مثل الانتظار الخاطئ أو إعاقة حركة السيارات.

وناشد مدير المرور خلال حملات التوعية بالمواقف،  سائقى اﻷتوبيسات أو السرفيس بعدم التوقف فى مطالع و منازل الكبارى أو اﻷنفاق لمنع ظهور أى كثافات مرورية، ومن يضبط بهذه المخالفة ستسحب منه التراخيص، مشددا على استكمال شن حملات توعية مرورية أعلى الطرق بالعاصمة بهدف توعية المواطنين وليس جمع الأموال.

وأكد مدير المرور، أن الضباط يقومون بحملات يوميا على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتوعية المواطنين للعمل على تسيير الحركة المرورية، ومنع التكدسات، ومنع الانتظار الخاطئ، والحرص على ارتداء قائدى الدراجات البخارية للخوذة أثناء القيادة، حرصا على سلامتهم، وتوعية بالركن فى الأماكن المخصصة للانتظار ،ومنع استخدام الفرامل بشكل مفاجئ ووجود أطفال بجواره .

وأوضح اللواء علاء متولى، أن الإدارة توزع كتيبات إرشادية على قائدى السيارات، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

جاء ذلك على هامش جولات ميدانية للضباط وقيادات مرور القاهرة لتوعية المواطنين .

 

 


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