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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:08 م
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محمد صلاح يعتذر للجماهير المصرية: انتظرونا فى كأس العالم القادم

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:58 م
محمد صلاح يعتذر للجماهير المصرية: انتظرونا فى كأس العالم القادم اللاعب محمد صلاح
فولجوجراد (أ ش أ)
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تقدم نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، محمد صلاح، بالاعتذار للجماهير المصرية عن الهزيمة أمام منتخب السعودية بنتيجة (1-2)، مشيرا إلى تطلع جميع اللاعبين للعودة ولعب المونديال القادم.

وشكر صلاح، فى تصريحات أدلى بها عقب لقاء الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا، جمهور منتخب الفراعنة على دعمهم الكبير، مؤكدا أن المنتخب به العديد من العناصر الشابة.

 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

M. Algowhary

آلله يرحمك ياجوهري

آلله يرحمك ياجوهري مع كل هزيمة للمنتخب في كاس العالم

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد ناجى

يعنى هاننتظر 28 سنه كمان

ههههههه ماخلاص بقى كفاية كوره كده

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