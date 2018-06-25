محمد صلاح يعتذر للجماهير المصرية: انتظرونا فى كأس العالم القادم

فولجوجراد (أ ش أ)

تقدم نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، محمد صلاح، بالاعتذار للجماهير المصرية عن الهزيمة أمام منتخب السعودية بنتيجة (1-2)، مشيرا إلى تطلع جميع اللاعبين للعودة ولعب المونديال القادم.

وشكر صلاح، فى تصريحات أدلى بها عقب لقاء الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا، جمهور منتخب الفراعنة على دعمهم الكبير، مؤكدا أن المنتخب به العديد من العناصر الشابة.