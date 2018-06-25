video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة عسكرية روسية تحاكم طالبة داغستانية على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابى

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:28 م
محكمة عسكرية روسية تحاكم طالبة داغستانية على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابى تنظيم داعش الإرهابى
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت محكمة موسكو العسكرية اليوم الاثنين، النظر فى قضية الطالبة الداغستانية بكلية الهندسة المعمارية، فيكتوريا بودايخانوفا، المتهمة بالتورط فى أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابى المحظور فى روسيا وبعض الدول.

وتم توجيه لهذه الطالبة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، تهمة المشاركة فى أنشطة منظمة إرهابية ، وهى تهمة عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجن ، واعترفت بودايخانوفا بذنبها وأقرت أنها عاشت فى مناطق الحرب ، وتزوجت هناك مرتين ، مشيرة إلى أنها لم تقدم أى مساعدة طبية لعناصر "داعش".

يُذكر أن هذه الطالبة تبلغ من العمر 28 سنة، وتعمل بدوام جزئى فى مطاعم ماكدونالدز والتقت هناك بإسلاميين متطرفين أقنعوها بالفرار إلى سوريا ، وبعد عبور الحدود السورية تم نقلها إلى معسكر للنساء بالقرب من الرقة ، حيث أقسمت بالولاء لأبو بكر البغدادى قائد تنظيم "داعش" وتزوجت بطبيب جراح كان يعمل لصالح التنظيم ، ويعتقد المدعى العام الروسى أنها بالتعاون مع زوجها قدمت المساعدة الطبية للمسلحين.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماتيس: القوات العراقية و"سوريا الديمقراطية" تعاونتا لطرد "داعش" من الحسكة

مقتل 8 من مسلحى "داعش" فى اشتباك مع قوات الانتفاضة بشرق أفغانستان

كاتب إسبانى: الإخوان أصل الإرهاب فى العالم.. و"داعش" تتبعهم أيديولوجيا

روسيا

داغستان

داعش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة