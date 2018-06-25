محافظ قنا: تنفيذ مشروعات للإسكان بتكلفة 2 مليار و472 مليون جنيه بالمحافظة

قنا - هند المغربى

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بمشروعات الإسكان بمختلف مراكز محافظة قنا .

وأوضح الهجان في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 2328 وحدة سكنية تنفيذ مديرية الإسكان و 2544 وحدة سكنية تنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد وتنفيذ عدد 5856 وحدات سكنية تنفيذ مدينة قنا الجديدة وتنفيذ 310 منزل تنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد.