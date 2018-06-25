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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:50 ص
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محافظ قنا: تنفيذ مشروعات للإسكان بتكلفة 2 مليار و472 مليون جنيه بالمحافظة

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:00 ص
محافظ قنا: تنفيذ مشروعات للإسكان بتكلفة 2 مليار و472 مليون جنيه بالمحافظة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بمشروعات الإسكان بمختلف مراكز محافظة قنا .
 
وأوضح الهجان في تصريحات خاصة  لـ" اليوم السابع" أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 2328 وحدة سكنية تنفيذ مديرية الإسكان و 2544 وحدة سكنية تنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد وتنفيذ عدد 5856 وحدات سكنية تنفيذ مدينة قنا الجديدة وتنفيذ 310 منزل تنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد.
 

وكان الهجان عقد فى وقت سابق اجتماعا موسعا لتسليم 12 خطاب تخصيص أراضى للمستثمرين الجدد فى كل من المنطقتين الصناعيتين "هو بنجع حمادى" بعدد 8 خطابات و" 4 بمنطقة قفط الصناعية" ،وذلك بهدف إقامة عدد من المصانع الجديدة، إضافة إلى تسليم إخطارين تسليم الأرض لمصنعى خراطيم بلاستيك وتصنيع وتجميع أوناش بمنطقة "هو" الصناعية، بحضور نجلاء عبد العال المدير الإقليمى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنوب الصعيد ومديرى المنطقتين الصناعيتين .

 


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