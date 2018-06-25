video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 02:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يكرم فريق الصم والبكم لحصوله على المركز الأول فى دورى مراكز الشباب

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:22 م
محافظ الجيزة يكرم فريق الصم والبكم لحصوله على المركز الأول فى دورى مراكز الشباب جانب من التكريم
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
كرم اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى فريق الصم والبكم لكرة القدم لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى دورى مراكز الشباب عام 2018.
 
وقال المحافظ، إن الدولة تولى اهتمام كبير بذوى القدرات الخاصة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأضاف المحافظ أن هذا التكريم يأتى تقديراً من المحافظة على الأداء المشرف والبطولى، الذى قام به الفريق خلال مباريات المسابقة وخوضه لعدة مراحل إلى أن وصل للدور النهائى وفاز بالمركز الأول  على مستوى الجمهورية.
 
حضر الاحتفال المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد وأحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الجيزة: استرداد أملاك الدولة من كل شخص لم يتقدم بطلبات لإثبات الجدية

اخر الاخبار

محافظ الجيزة

فريق الصم

اللواء كمال الدالي

مراكز الشباب




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة