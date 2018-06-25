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محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:40 م
محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن غرامة المحلات التجارية الممتنعة عن وضع صناديق القمامة أمامها للمارة وفقاً لقرار المحافظة على البيئة  20 ألف جنيه، بعد تحرير محاضر مخالفات بيئية ومحاضر بيئة.

 وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، خلال اجتماعه بهم، التعامل مع صناديق القمامة أمام المحال بجدية تامة، مطالبا بمنع أصحابها من إغلاقها وإتاحتها لمرتادى المحال والمارة، ضمن مبادرة "الرصيف حق للمشاة ."

يذكر أن محافظة القاهرة، أطلقت مبادرة جديدة بعنوان "الرصيف حق للمشاة"، تهدف لإخلاء الأرصفة من الإشغالات والحفاظ على حق المواطن في السير على رصيف نظيف.

 

 


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