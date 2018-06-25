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محافظة القاهرة: متابعة مستمرة لأعمال كوبرى شارع ترعة الإسماعيلة

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:16 ص
محافظة القاهرة: متابعة مستمرة لأعمال كوبرى شارع ترعة الإسماعيلة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه يتابع بشكل يومى الأعمال الجارية بكوبرى شارع ترعة الإسماعيلية بالتنسيق مع مدير المرافق بالحى ومشرف قطاع مدينتى النور والجندول.
 
وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه شدد بعدم السماح بإلقاء المخلفات بالطريق العام ومحيط كوبرى شارع ترعة الإسماعيلية، حرصا على المظهر الحضارى وسلامة المواطنين، مشيرا أنه كلف  كل من المهندس اسامة السيسى مدير المرافق، والمهندس محمد عبد اللطيف مشرف قطاع مدينتى النور والجندول بمتابعة سير العمل بالكوبرى.
 
وفى سياق آخر أكد عبد الحميد أنه كلف إدارة التشجير التابعة للحى بتقليم أشجار شارع سلامة بأرض الجنينة ورفع مخلفات التقليم، وذلك فى إطار الاهتمام بنظافة شوارع الحى والحفاظ على المظهر الحضارى لها.
 

 


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