محافظة الجيزة: استرداد أملاك الدولة من كل شخص لم يتقدم بطلبات لإثبات الجدية

كتب إبراهيم سالم

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية لبدء تنفيذ قرار لجنة إسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بسرعة البدء في التعامل مع كل المخالفين المتعدين على أملاك الدولة ولم يتقدموا بتقنين أوضاعهم ، بعد انتهاء مهلة الستة اشهر.

وأكد الهراس، في تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء وأصحاب الولايات من الأوقاف والسكة الحديد والرى بموافاة المحافظة بتدقيق حصر التى لم تقدم طلبات التوفيق تمهيدا للقيام بحملة مكبرة تستهدف استرداد حق الدولة، حيث تم غلق باب التقدم بالطلبات يوم الخميس الموافق 14/6/2018.