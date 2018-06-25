متسلقة الجبال لـ"ست الحسن": "هدفى وزوجى تسلق أعلى جبل فى كل قارة"

كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله

أكدت نورهان الرفاعى، متسلقة الجبال المصرية، أن أول الجبال الذى تسلقته، هو جبل باب الدنيا بسيناء، مشيرة إلى أن التسلق استغرق 12 ساعة.

وأوضحت الرفاعى فى لقائها بست الحسن والمذاع على قناة "ON E" أنها عائلتها شجعتها على خطوة تسلق الجبال، مشيرة إلى أنها كانت تمارس بجانبه رياضات الجرى والسباحة وركوب الدراجات.

وأوضحت متسلقة الجبال المصرية، أنها أول فتاة مصرية تسلقت جبل إلبروس على الحدود بين روسيا وجورجيا، على ارتفاع 5642 مترا فوق سطح البحر.

وأشارت الرفاعى، إلى أن رحلة النزول، بالنسبة لها أسهل من الصعود، قائلة :" النزول أسرع، لو طلعتى فى 12 يوما، هتنزل مثلا فى 5 أيام"، وتعرفت على زوجى عمرو خلال تسلقنا جبل إلبروس، و ديسمبر المقبل سنتسلق جبل كلمنجارو، مضيفة :"هدفنا تسلق أعلى الجبال بكل القارات".