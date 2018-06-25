video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 04:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

متسلقة الجبال لـ"ست الحسن": "هدفى وزوجى تسلق أعلى جبل فى كل قارة"

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:29 م
متسلقة الجبال لـ"ست الحسن": "هدفى وزوجى تسلق أعلى جبل فى كل قارة" نورهان الرفاعى متسلقة الجبال المصرية
كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكدت نورهان الرفاعى، متسلقة الجبال المصرية، أن أول الجبال الذى تسلقته، هو جبل باب الدنيا بسيناء، مشيرة إلى أن التسلق استغرق 12 ساعة.

 

وأوضحت الرفاعى فى لقائها بست الحسن والمذاع على قناة "ON E" أنها عائلتها شجعتها على خطوة تسلق الجبال، مشيرة إلى أنها كانت تمارس بجانبه رياضات الجرى والسباحة وركوب الدراجات.

 

وأوضحت  متسلقة الجبال المصرية، أنها أول فتاة مصرية تسلقت جبل إلبروس على الحدود بين روسيا وجورجيا، على ارتفاع 5642 مترا فوق سطح البحر.

 

وأشارت الرفاعى، إلى أن رحلة النزول، بالنسبة لها أسهل من الصعود، قائلة :" النزول أسرع، لو طلعتى فى 12 يوما، هتنزل مثلا فى 5 أيام"، وتعرفت على زوجى عمرو خلال تسلقنا جبل إلبروس، و ديسمبر المقبل سنتسلق جبل كلمنجارو، مضيفة :"هدفنا تسلق أعلى الجبال بكل القارات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ست الحسن" أول برنامج يستخدم "صراحة" لمناقشة مشكلات المشاهدين

أميرة جمال لـ"ست الحسن": منتخب آيسلندا مفاجأة كأس العالم وميسى غير موفق

مقدمتا "ست الحسن" تظهران بقميص المنتخب على الهواء بـON E

ست الحسن

متسلقة الجبال

نورهان الرفاعى

اون تى فى




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة