متحدث إثيوبى: وفد من إريتريا يزور أديس أبابا هذا الأسبوع

رويترز

يصل وفد من إريتريا إلى أديس أبابا هذا الأسبوع فى حين يسعى رئيس وزراء إثيوبيا لحل خلاف مع إريتريا المجاورة التى كانت ذات يوم جزءا من إثيوبيا وخاضت صراعا استمر نحو 30 عاما من أجل الاستقلال.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، الذى نجا من هجوم بقنبلة يوم السبت، إن إنهاء الحرب وتعزيز الروابط الاقتصادية مسألة حيوية من أجل دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي الفقيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية "وفد من إريتريا سيصل إلى أديس أبابا هذا الأسبوع".