video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 12:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

متحدث إثيوبى: وفد من إريتريا يزور أديس أبابا هذا الأسبوع

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:29 ص
متحدث إثيوبى: وفد من إريتريا يزور أديس أبابا هذا الأسبوع أبى أحمد رئيس وزراء اثيوبيا
رويترز
إضافة تعليق

يصل وفد من إريتريا إلى أديس أبابا هذا الأسبوع فى حين يسعى رئيس وزراء إثيوبيا لحل خلاف مع إريتريا المجاورة التى كانت ذات يوم جزءا من إثيوبيا وخاضت صراعا استمر نحو 30 عاما من أجل الاستقلال.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، الذى نجا من هجوم بقنبلة يوم السبت، إن إنهاء الحرب وتعزيز الروابط الاقتصادية مسألة حيوية من أجل دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي الفقيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية "وفد من إريتريا سيصل إلى أديس أبابا هذا الأسبوع".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط تسلل 27 بينهم سوريان و4 من إرتريا إلى ليبيا عن طريق السلوم

البحرية الإسرائيلية تستولى على سفينة أسلحة بالبحر الأحمر كانت متجهة لغزة وتجرها إلى إيلات.. عملية الاستيلاء تمت بين إرتريا والسودان.. وكانت تحمل صواريخ جاءت عبر سوريا والعراق ثم إيران

2664 متسللا عبروا من سيناء لإسرائيل معظمهم من أرتريا

دعوة لـ"اتحاد أدباء إرتريا" بإجراء انتخاباته لتفعيل عضويته

القبض على 12 أرترياً وسودانياً برفح

اخبار عالميه

اثيوبيا

ارتريا

رئيس وزراء اثيوبيا




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة