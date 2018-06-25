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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:50 م
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مباحث التموين بدمياط تضبط نصف طن لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:52 م
مباحث التموين بدمياط تضبط نصف طن لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى لحوم غير صالحة
دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض وضياء قنديل مفتش التموين من ضبط نصف طن لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى بمدينة دمياط. 
 
وتم ضبط 300 كيلو لحم بتلو صغير ممنوع ذبحه وكبد وقلوب منتهية الصلاحية لدى محل جزارة بمنطقة عزبة اللحم بجوار مركز شرطة دمياط. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط لحم مفروم ودهون لدى محل حواوشى أمام بندر شرطة دمياط القديم دائرة قسم شرطة أول دمياط. 
 
تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المضبوطات. 
 
 
لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى
لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى

لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى
لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى
 

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