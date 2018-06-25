مباحث التموين بالدقهلية تضبط مطحنا يعيد تعبئة الدقيق الفاسد

الدقهلية شريف الديب

شنت مباحث التموين بالدقهلية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على عدد من المطاحن الخاصة بناحية جمصة.

وقد تمكنت الحملة برئاسة العميد عبد الحميد الصيرفي رئيس مباحث التموين ، والرائد عمرو محسن بمباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من الدقيق الفاسد ، داخل مطحن ، وتم التحفظ على 125 شيكارة دقيق فاسد و كل شيكارة تحتوي على 50 كيلو ، حيث تبين ان الدقيق متغير الخواص و متحجر و ارتفع نسبة الرطوبة به اثناء تواجده على سير المطحن مع استخدام شاكوش لتكسير الكتل منه واعادة تعبئة مرة اخري ، واثناء المرور على مطحن اخر تم تحرير محضر باجمالي 5000 شيكارة ناقصة الوزن ، بعجز 360 جرام لكل شكارة .

كما تم فحص مطحن وتبين وجود عجز عجز 400 جرام فى كل شيكارة ، و تم ضبط عربة محملة ب1350 شيكارة، وبالمرور على احدى القرى السياحية على الطريق الدولي الساحلي تم ضبط 22 كيلو لحم فاسدة ، وتم تحريز الكمية ، وتم المرور على احد المطاحن وتبين سلامة الدقيق والاوزان ، وقد رافق الحملة المهندس سيد دايرة مدير عام الرقابة التجارية.