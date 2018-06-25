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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:49 م
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مباحث التموين بالدقهلية تضبط مطحنا يعيد تعبئة الدقيق الفاسد

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:25 م
مباحث التموين بالدقهلية تضبط مطحنا يعيد تعبئة الدقيق الفاسد دقيق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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شنت مباحث التموين بالدقهلية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على عدد من المطاحن الخاصة بناحية جمصة.
 
وقد تمكنت الحملة برئاسة العميد عبد الحميد الصيرفي رئيس مباحث التموين ، والرائد عمرو محسن بمباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من الدقيق الفاسد ، داخل مطحن ، وتم التحفظ على 125 شيكارة دقيق فاسد و كل شيكارة  تحتوي على 50 كيلو ، حيث تبين ان الدقيق متغير الخواص و متحجر و ارتفع نسبة الرطوبة به اثناء تواجده على سير المطحن مع استخدام شاكوش لتكسير الكتل منه واعادة تعبئة مرة اخري ، واثناء المرور على مطحن اخر تم تحرير محضر باجمالي 5000 شيكارة ناقصة الوزن ، بعجز 360 جرام لكل شكارة .
 
كما تم فحص مطحن وتبين وجود عجز عجز 400 جرام فى كل شيكارة ، و تم ضبط عربة محملة ب1350 شيكارة، وبالمرور على احدى القرى السياحية على الطريق الدولي الساحلي تم ضبط 22 كيلو لحم فاسدة ، وتم تحريز الكمية ،  وتم المرور على احد المطاحن وتبين سلامة الدقيق والاوزان ، وقد رافق الحملة المهندس سيد دايرة مدير عام الرقابة التجارية.

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