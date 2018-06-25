ماتيس: القوات العراقية و"سوريا الديمقراطية" تعاونتا لطرد "داعش" من الحسكة

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أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الاثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية تعاونتا فى طرد العناصر المتبقية من تنظيم (داعش) الإرهابى من محافظة الحسكة فى سوريا.

وقال ماتيس، فى تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكى، "لقد نجحت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية فى العمل معا على طول الحدود بين العراق وسوريا"، ويجرى حاليا تطهير محافظة الحسكة فى سوريا من جميع عناصر القوة الرئيسية لتنظيم (داعش) الإرهابى، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت - فى وقت سابق - أنها تمكنت من طرد فلول تنظيم (داعش) من محافظة الحسكة شمال شرقى سوريا.