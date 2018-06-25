كوساتشوف: رئيسة مجلس الاتحاد الروسى لن تلتقِى مع المشرعين الأمريكيين

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الشيوخ الروسى ، قنسطنطين كوساتشوف، اليوم الإثنين، أن وفد الكونجرس الأمريكي، الذى يعتزم زيارة روسيا الأيام القادمة طلب اللقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الشيوخ الروسى فالنتينا ماتفيينكو، ولكن تم إخبارهم بأن اللقاء معها مُستحيل بسبب سفرها إلى الخارج.

وقال كوساتشوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنهم أبدوا استعدادهم للقاء على مستويات أخرى، وإنهم ينتظرون ماذا سيكون رد فعل الوفد الأمريكى ، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا أى رد حتى الآن.

وأشار إلى أن المُشرعين الأمريكيين الذين يعتزمون زيارة روسيا حصلوا على تأشيرات الدخول.

يُذكر أن كوساتشوف أكد فى وقت سابق أنباء إحتمال زيارة المشرعين الأمريكيين لروسيا أوائل يوليو المقبل ، وأن الوفد سيتألف من خمسة مشرعين جمهوريين يعتزمون زيارة سان بطرسبرج ، مُشيرًا إلى أنه لم يُحدد بعد إذا كان جميع المُشرعين سيأتون إلى موسكو.