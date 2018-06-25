قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 18 مواطنا من الضفة الغربية.

وأضاف النادى فى بيان اليوم "أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وخمسة من محافظة نابلس وثلاثة مواطنين من محافظة طوباس ومواطنين من محافظة طولكرم (شمال الضفة)".

وتابع: "أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت مسلم عاشور (31 عاما) من مدينة الخليل على حاجز عسكرى إقامته جنوب المدينة، والشاب نسيم محمد سلعوس (24 عاما) من مدينة نابلس أثناء مروره على حاجز زعترة العسكرى جنوب المدينة".