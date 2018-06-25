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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:33 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:13 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 18 مواطنا من الضفة الغربية.

وأضاف النادى فى بيان اليوم  "أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وخمسة من محافظة نابلس وثلاثة مواطنين من محافظة طوباس ومواطنين من محافظة طولكرم (شمال الضفة)".

وتابع: "أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت مسلم عاشور (31 عاما) من مدينة الخليل على حاجز عسكرى إقامته جنوب المدينة، والشاب نسيم محمد سلعوس (24 عاما) من مدينة نابلس أثناء مروره على حاجز زعترة العسكرى جنوب المدينة".

 


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