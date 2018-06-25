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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:18 م
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قائد الجيش اللبنانى يتوجه لأمريكا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:10 م
قائد الجيش اللبنانى يتوجه لأمريكا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
بيروت (أ ش أ)
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توجه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين سبل توطيد علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

وتتناول مباحثات قائد الجيش اللبنانى تعزيز أوجه التنسيق بين جيشى البلدين، والنجاحات التى حققها الجيش اللبنانى فى دحر الإرهاب والتصدى للجماعات الإرهابية التى كانت تخطط لاختراق الأراضى اللبنانية عبر الحدود السورية ونشر الفوضى.

كما تتضمن أجندة اللقاءات اجتماعات مع أعضاء لجنة المساعدات العسكرية، والمسئولين الأمريكيين ذوى الصلة بعملية المراجعة لبرنامج المساعدات العسكرية، فى ظل تأكيدات بعدم تغيير برنامج المساعدات المقدم إلى الجيش اللبنانى وأنه لن تطاله عمليات التقنين التى قررها الكونجرس فى شأن المساعدات الخارجية، حرصا على أن يبقى عند أفضل مستوى من الجهوزية والقدرة على مواكبة متطلبات المرحلة، خاصة فى ضوء الأوضاع الإقليمية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبنانى، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، فى ظل شراكة استراتيجية لمواجهة الإرهاب.

 


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قائد الجيش اللبنانى

الولايات المتحده الامريكيه




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