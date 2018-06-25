فيديو.. بعثة ألعاب البحر المتوسط: حصدنا 23 ميدالية.. وبنات مصر بخير وشرفونا

كتب محسن البديوى

أكد هشام نصر، رئيس البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة تراجونا بإسبانيا، أن البعثة المصرية حصدت 23 ميدالية حتى الآن، بينها 7 ميداليات ذهب و7 ميداليات فضة و9 ميداليات برونزية.

وقال نصر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر فضائية "CBC"، :"سارة إبراهيم على موعد مع ميدالية ذهب، بجانب ميداليات أخرى، ونسبة مشاركة البنات فى هذه البعثة تفوق آخر مشاركة بالبحر المتوسط.. بنات مصر بخير وشرفونا".

ونجح رجال المصارعة المصرية فى الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، حيث فاز هيثم محمود بذهبية وزن 60 كيلو، واقتنص محمد إبراهيم فضية وزن 60 كيلو، وفاز أحمد حسن ببرونزية وزن 97 كيلو. ونجحت البعثة المصرية فى تحقيق العديد من الميداليات حتى الآن على مستوى معظم الألعاب الفردية.